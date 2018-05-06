Arsene Wenger'e görkemli veda: 5-0

Arsenal, 37. hafta mücadelesinde Burnley'in 5-0 yendi ve Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

14. dakikada Aubameyang, 45'te Lacazette'nin golleriyle devreye 2-0 önde giren Arsenal, 54'te Kolasinca, 64'te Iwobi ve 75'te Aubameyang'la farka gitti.

Bu sonuçla 60 puana yükselen Arsenal, Premier Lig'i ilk 6 içinde bitirmeyi garantiledi ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Sezonun flaş takımlarından Burnley ise 54 puanla 7. sırada kaldı.