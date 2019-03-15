0553 313 94 23

Arsenal'ın yıldızı Alex Iwobi ırkçı yüzünü gösterdi

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kendi sahasında Rennes'i 3-0 yendiği maçta Alex Iwobi'nin rakip takım oyuncusu Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket büyük tepkilere neden oldu.

15 Mart 2019 Cuma 16:37
Arsenal'ın yıldızı Alex Iwobi ırkçı yüzünü gösterdi

ArsenalUEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-1 yendiği Rennes'i kendi sahasında da 3-0'lık skorla mağlup ederken maça damgasını vuran isim Alex Iwobi oldu.

Nijeryalı sol kanat oyuncusu, mücadelenin duraklama dakikalarında rakip takım futbolcularından Hamari Traore ile sözlü bir tartışmaya girdi. Bu sırada burnunu tutarak birden geri çekilen Iwobi'nin bu hareketi büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada pek çok futbolseverin cezalandırılmasını istediği bu ırkçı tavır, akıllara Galatasaray'ın eski yıldızı Milan Baros'un 2007 yılında Olimpik Lyon'da oynarken Rennes'in bir başka oyuncusuna yaptığı hareketi hatırlattı.

Baros, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Stephane Mbia'nın çok kötü koktuğunu ima ederek elini burnuna götürmüş ve daha sonrasında da 3 maç men cezası almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:10
  1. Hamari Traore
  2. UEFA Avrupa Ligi J Grubu
  3. Arsenal
  4. Milan Baros
  5. Trabzonspor
  6. Olimpik Lyon
  7. Stephane Mbia
  8. Alex Iwobi
  9. Rennes

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da çöken okulda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
    1. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    2. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    3. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    4. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    7. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    8. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    9. Dünya Pİ Günü kutlandı
    10. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    11. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    12. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    13. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    14. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    15. Şehitler için mevlit okutuldu
    16. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    17. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    18. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    19. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    20. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    21. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    22. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    23. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    24. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    25. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    26. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    27. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    28. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    29. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    30. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı