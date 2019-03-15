Arsenal'ın yıldızı Alex Iwobi ırkçı yüzünü gösterdi

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-1 yendiği Rennes'i kendi sahasında da 3-0'lık skorla mağlup ederken maça damgasını vuran isim Alex Iwobi oldu.

Nijeryalı sol kanat oyuncusu, mücadelenin duraklama dakikalarında rakip takım futbolcularından Hamari Traore ile sözlü bir tartışmaya girdi. Bu sırada burnunu tutarak birden geri çekilen Iwobi'nin bu hareketi büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada pek çok futbolseverin cezalandırılmasını istediği bu ırkçı tavır, akıllara Galatasaray'ın eski yıldızı Milan Baros'un 2007 yılında Olimpik Lyon'da oynarken Rennes'in bir başka oyuncusuna yaptığı hareketi hatırlattı.

Baros, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Stephane Mbia'nın çok kötü koktuğunu ima ederek elini burnuna götürmüş ve daha sonrasında da 3 maç men cezası almıştı.