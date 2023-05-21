  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere'de dev bankalar iflas etti! İflas dalgası ve ekonomik kriz büyüyor, yüzlerce banka şubesi kapandı bile

'Türkiye'den çekiniyorlar' diyerek duyurdular! ABD'nin F-35 tutumu Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı

3 haftadan az bir süre kaldı! Türkiye'ye o tarihte euro yağacak

İşte liderlik farkı! İmamoğlu ile Erdoğan'ın mesaisi arasındaki ince fark

Çin 4 yıl aradan sonra bomba adımı attı! Bir anda Türkiye'ye geldiler

'Fiziki altın toplayın' diyen Ramazan Kurtoğu'nun son tahmini dehşete düşürdü: Bizi perişan edecekler

Hatice Kolçak'ın son altın tahmini olay! Duyan duymayanlara haber etsin, üstüne basa basa rakam verdi

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Arap vatandaşlara adice küfürler savuran gence tepki yağdı

Bahreyn'den Lübnan kararı aldılar: diplomatik ilişkiler yeniden kurulacak! Karar çıktı

Davutoğlu ve Babacan'ı satan satana! Jahrein'in yayınında galiz küfürler...
Spor Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti
Spor

Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-05-21 08:46:00 -
Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

Manchester City, Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal'in Nottingham Forest’e 1-0 mağlup olmasıyla 9. şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester City, Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal'in Nottingham Forest’e 1-0 mağlup olmasıyla 9. şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Nottingham Forest ile Arsenal, City Ground karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadelenin 19. dakikasında Taiwo Awoniyi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçta başka gol olmazken, maç eksiği olan Manchester City, bu sonuçla iki maç eksiğine rağmen Premier Lig’de şampiyonluğu garantiledi. Maviler ayrıca üst üste 3 toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23