Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

Manchester City, Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal'in Nottingham Forest’e 1-0 mağlup olmasıyla 9. şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Nottingham Forest ile Arsenal, City Ground karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadelenin 19. dakikasında Taiwo Awoniyi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçta başka gol olmazken, maç eksiği olan Manchester City, bu sonuçla iki maç eksiğine rağmen Premier Lig’de şampiyonluğu garantiledi. Maviler ayrıca üst üste 3 toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.