Arsenal, finale göz kırptı UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal, Valencia’yı 3-1 mağlup ederek finale göz kırptı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal, Valencia’yı 3-1 mağlup ederek finale göz kırptı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadyumu’nda İspanyol takımı Valencia’yı konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan Valencia, 11. dakikada Diakhaby’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole cevap vermekte gecikmedi. 18. dakikada Aubameyang’ın pasında topla buluşan Lacazette, şık bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lacazette, İngiliz ekibini 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, son sesi 90. dakikada Aubameyang söyledi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Arsenal, rövanş için büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs’ta İspanya’da oynanacak.

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