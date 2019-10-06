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Arsenal Bournemounth maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Bournemounth karşı karşıya geldi. Peki, Arsenal Bournemounth maçı kaç kaç bitti?

06 Ekim 2019 Pazar 18:02
Arsenal Bournemounth maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Bournemounth karşı karşıya geldi. Peki, Arsenal Bournemounth maçı kaç kaç bitti?

Mesut Özil'in kadroya alınmadığı maçta Arsenal Bournemounth ile karşı karşıya geldi. İşte, Arsenal Bournemounth maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 1-0

Arsenal'i galibiyete taşıyan gol 9. dakikada David Luiz'den geldi. Arsenal 3 puanı tek golle aldı.

Mesut Özil yine oynamadı!

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Bournemounth maçında da forma giymedi. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Mesut için "en her maç için bize en çok katkı sağlayacak oyuncuları kadroya alıyorum. Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:02
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  2. Arsenal
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