Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun zamandır merak edilen arpa buğday alım fiyatlarını da açıkladı.

Arpa buğday alıp fiyatları 2022 | Sert ekmeklik arpa alım fiyatı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arpa ve buğday alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arpa buğday alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik dünyada çok ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Türkiye bu anlamda hamdolsun bir eksiklik çekmedi. Fiyatlardaki dalgalanmalar üretim eksiğinden değil, bir kısmı fırsatçılıktan kaynaklanıyor. Şimdi üreticilerimize emeklerinin karşılığını vereceğine inandığım Toprak Mahsullerinin yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım ve bin TL prim olmak üzere 7 bin 50 TL ödeme yapacaktır.

Arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 TL alım ve 500 TL prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin TL olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak. Farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Mazot, gübre ve sertifikalı tohum ödemeleri de devam edecektir. Bereketi Allah'tan diyerek yeni hasat dönemi ve alım fiyatlarının çiftçimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.