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Arnavutluk-Türkiye maçına doğru

- A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

21 Mart 2019 Perşembe 23:00
Arnavutluk-Türkiye maçına doğru


İŞKODRA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Loro Borici Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ay-yıldızlı ekip, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde, Arnavutluk maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım grip olduğu gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Milli oyuncunun Arnavutluk'a karşı oynayıp oynayamayacağı yarın netlik kazanacak.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:00
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