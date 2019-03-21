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Arnavutluk-Türkiye maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş:- "Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. O yüzden o rakip, bu rakip diye bakmayacağız. Bu maçada Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız."- Emre Belözoğlu:- "Hazır durumdayız. Kim oynarsa oynasın hepimiz burada tek bir hedef için varız. O da yarın 3 puanla ayrılmak."

21 Mart 2019 Perşembe 22:52
Arnavutluk-Türkiye maçına doğru

İŞKODRA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. O yüzden o rakip, bu rakip diye bakmayacağız. Bu maça da Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız." dedi.

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi. Arnavutluk'u yakından tanıdıklarını onların da kendilerini tanıdığını aktaran Güneş, rakiplerinin kadrosunda İtalya, Yunanistan ve İsviçre liginde oynayan futbolcular bulunduğunu hatırlattı

Zor bir rakiple oynayacaklarını kaydeden Güneş, "Biz de iyi takımız. Güzel maç olmasını bekliyorum, kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un bütün maçlarının analizlerini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, rakiplerinin defans ve ileride yetenekli ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Milli takımın ortak değer olduğunu söyleyen Güneş, heyecanının aynı ilk günkü gibi olduğunu belirtti.

Grubun favorisi olarak gösterilen Fransa’ya karşı düşünceleri hakkında soru üzerine Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Hepsinden 3'er puan almak istiyoruz. Rakiplerin gücünü veya güçsüzlüğünü ortaya koyan değerler var. O bizi ilgilendirmez. Sadece yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşin kolay olmadığını biliyoruz, rakibimize saygı gösteriyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Ancak bizim kazanmaya da ihtiyacımız var. "

Milli takımda genç oyuncuların bulunduğunu, hangi oyuncularla başlayacağına yarın karar vereceğini anlatan Güneş, "Ama çıkan her oyuncunun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum. Oyun formatı olarak maç içinde yine değişiklik yapabiliriz Ama başlangıç olarak en iyi silahları kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Emre Belözoğlu: "Tek bir hedef için varız, o da 3 puanla ayrılmak"


Emre Belözoğlu da, milli takıma kendisini çağırdığı için teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti.

Göğsünde şanlı bayrağı taşıdığı sürece hiç bir zaman heyecanının bitmeyeceğini dikkati çeken Belözoğlu, "Yarın bir gün futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşına da geldiğimde evimde otururken beni milli takıma çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın var olduğu her yerde var olmak benim için büyük bir şereftir. Bu konsantrasyonu Türk vatandaşı olarak hiç bir zaman kaybetmedim." ifadelerini kullandı.

Milli takımda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belözoğlu, iyi rakiplere karşı oynayacaklarının farkında olduklarını, takımda hem genç hem de tecrübeli oyuncular bulunduğunu söyledi.

Sahaya kim çıkarsa çıksın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydeden Belözoğlu, "Hazır durumdayız. Kim oynarsa oynasın, hepimiz burada tek bir hedef için varız. O da yarın inşallah 3 puanla ayrılmak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:52
  1. Emre Belözoğlu
  2. Şenol Güneş
  3. Türkiye Arnavutluk

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