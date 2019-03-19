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Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem

Arnavutluk-Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

19 Mart 2019 Salı 17:32
Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem

A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:32
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