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Arnavutluk-Türkiye: 1-2

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:38
Arnavutluk-Türkiye: 1-2

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elbasan Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 10. dakikada İlker Yüksel ve 78. dakikada Berkay Özcan attı. Arnavutluk'un tek golü ise 20. dakikada Shaqir Tafa'dan geldi.

Milli takımda, Muhammet Enes Kiprit 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Arnavutluk karşısında milli takımın gollerini atan İlker Yüksel Ümit Milli Takım'daki ikinci, Berkay Özcan ise ilk golünü attı.

Mert Müldür ve Hüseyin Türkmen ise Ümit Milli Takım formasını ilk kez bu mücadelede giydi.

Türkiye gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Cuma günü sahasında Arnavutluk ile oynayacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:38
  1. Arnavutluk
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