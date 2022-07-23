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Siyaset Arnavutluk Başbakanı niçin Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı?
Siyaset

Arnavutluk Başbakanı niçin Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama resmi sosyal medya hesabından gece 22:53'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayarak bir de mesaj yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:39:00 - 2022-07-23 12:43:26
Arnavutluk Başbakanı niçin Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı?

 YENİ AKİT  ANKARA 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama resmi sosyal medya hesabından gece 22:53'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayarak bir de mesaj ekledi.

Türkiye artık dünyada "küresel güç" olarak görülüyor. İçerideki muhalefet her ne kadar büyükelçilere mektuplar yazarak; "Türkiye'ye yatırım yapmayın" çağrıları yapsa da Başkan Erdoğan'la beraber dünya tüm gerçekleri çok net görüyor.

Dün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasına katılan BM Genel Sekreteri Guterres; "Erdoğan sayesinde oldu, teşekkür ediyorum" dedi.

Gece 22:53'te ise Balkanlar'ın önemli devletlerinden Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama kendi resmi sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Edi Rama fotoğrafla beraber bir de mesaj paylaşarak şunları yazdı:

"Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Ukrayna'dan hububat ihracında Karadeniz Girişimi'ni gerçekleştirmek için oynadıkları kritik rol ve devam eden çabalarından dolayı takdir ediyorum"

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