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Aktüel Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
Aktüel

Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın

Arnavutköy’de 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangında evde bulunan vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 08:42:00 - 2022-12-04 08:43:47

Yangın, Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi Nagehan Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü.

Yangının çıktığı dairede bulunan bir vatandaş ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dairenin alev aldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

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