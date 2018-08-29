Arnavut ciğeri tarifi

MALZEMELER:

Yarım kilo ciğer

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığıtoz kişniş

2 adet patates

2 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

Sumaklı Soğan İçin:

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

Yarım demet doğranmış maydanoz

YAPILIŞI:

İlk önce ciğerinizi temizleyin.

Ciğerleri temizledikten sonra una bulayın.

Una bulanan ciğerleri yağlı tavaya atın ve kızartmaya başlayın. Daha sonra patatesleri küp küp doğrayarak farklı bir tavada kızartın.

Tavada sotelediğiniz ciğerlerin üzerine baharatları ekleyin.

Ardından patatesler ile ciğerleri aynı tavaya alın ve beraber kızartmaya devam edin. Tamamen kızaran ciğer ve patatesleri servis tabağına alın.

Aynı tavanın içinde hilal şeklinde doğradığınız soğanları karamelize edin ve soğanların üzerine maydanozları ekleyerek kavurun.

Afiyet olsun.