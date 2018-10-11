Armatür alırken...

En evvel kalitesi hakkında hayli duyumunuz olan köklü bir firmanın ürününü tercih edin.

● Armatürün garanti belgesini isteyin ve garanti şartları ile süresini öğrenin.

● Kutu içindeki parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.

● Montaj föyünün kutunun içinde olup olmadığını mutlaka sorun.

● Armatürün gövdesinde çizik, kararma ya da herhangi bir deformasyon olup olmadığını kontrol edin.

● Satın alacağınız tek kumandalı armatürde Isı ve Debi Ayarlı Plus Kartuş bulunup bulunmadığını satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin. Isı ve Debi Ayarlı Plus Kartuş size su ve enerji tasarrufu, sessiz kullanım ve hijyen sağlayacaktır.

● Armatürün su çıkış ucunda perlatör bulunup bulunmadığına dikkat edin. Perlatör size su tasarrufu ve köpük şeklinde su akışı sağlayacak, sıçramaları önleyecektir.

● Armatür ara musluk bağlantı hortumlarının esnek ve çelik örgülü olmasına dikkat edin.

● Armatür montajı için filtreli ara muslukları tercih edin.

● Satın alacağınız banyo bataryasının su giriş kısmında veya armatürün ara musluk bağlantı hortumunda sesi azaltıcı aparat olup olmadığını satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.

● Satın alacağınız armatürün kalite ve standartlara uygunluk belgelerini satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.

● Satın alacağınız armatürü üreten ya da piyasaya sunan firmanın kalite belgelerini satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.