0553 313 94 23

Armanın peşinde bir ömür

Malatya’da yaşayan Orhan Mutlu ve eşi Fatma Mutlu Yeni Malatyaspor’un iç saha deplasman fark etmeksizin hiçbirini maçını kaçırmıyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:48
Armanın peşinde bir ömür

Malatya’da yaşayan Orhan Mutlu ve eşi Fatma Mutlu Yeni Malatyaspor’un iç saha deplasman fark etmeksizin hiçbirini maçını kaçırmıyor.


‘Maço Orhan’ lakaplı Orhan Mutlu ilerlemiş yaşına rağmen tam bir Yeni Malatyaspor aşığı. Sarı-kırmızılı takımın müsabakalarını kaçırmayan Orhan Mutlu (65), zamanla eşini Fatma Mutlu’yu (58) da maçlara getirmeye başlamış. UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Turunda oynanan Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip eden yaşlı çift, maçın sonlarına doğru gelen golle takımlarının avantaj kaybetmesine oldukça üzüldüler.


"Avrupa’da gruplara kalacağımıza inanıyorum"


Yeni Malatyaspor’un hiçbir müsabakasını kaçırmadığını söyleyen Orhan Mutlu, bu sezon Avrupa’da gruplara kalacaklarına inandığını ifade etti. Yeni Malatyaspor’un fanatik bir taraftarı olduğunu kaydeden Orhan Dede, "Benim için Malatyaspor’un yeri çok farklıdır. Gözümü bu takımın maçında açtım. 40 senedir bu takımın her maçına giderim. Allah ömür verdiği sürece de kaçırmayacağım. Vizem yapılırsa Slovenya’ya da giderim. Malatyaspor nereye ben oraya. İnşallah bu sezon Avrupa’da gruplara kalacağımıza inanıyorum. Ben takıma güveniyorum, inşallah şampiyonluğu kutlayacağımız günleri de göreceğiz. Eşim de zamanla maçlara gelmeye alıştı. Daha önce tek giderdim maçlara ama sonra baktım ki eşim evde yalnız başına kalıyor, onu da getirmeye başladım" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli değişiklik yapılmalı
    1. Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli..
    2. OSTİM TEKNOPARK’a dört dörtlük..
    3. Türkiye dış ticarette "kadın..
    4. Suriyeli üreticilerden Türkiye'deki..
    5. Cep telefonları çocuklar için daha..
    6. Ticari kredilerde 2-3 puan düşüş..
    7. Maltepe’de bir dünya üniversitesi..
    8. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    9. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş..
    10. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden önemli..
    11. Sokak hayvanları için kermes
    12. Osmanlı kültürüyle Akçakoca meydanı..
    13. Pakize Teyze’ye Büyükşehirden yardım..
    14. İzmit’tin emeklilerine kanser taraması..
    15. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    16. Tercihte son 2 gün! Burslarıyla..
    17. Araban yerli domates hasadı başladı
    18. Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk..
    19. Planörler Bandırma’da yarıştı
    20. Armanın peşinde bir ömür
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek