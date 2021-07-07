Armağan Adnan Erdoğan kimdir? Tokat İl emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan kimdir hayatı
Tokat İl Emniyet Müdürü kim oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Peki, Armağan Adnan Erdoğan kimdir?
Armağan Adnan Erdoğan 15 Mart 1968 yılında Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde dünyaya geldi. Erdoğan, 1982 yılında Polis Koleji ve sonrasında 1990 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladı.
Erdoğan sırası ile 1990-1997 yılları arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 1997-2000 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2000-2005 yılları arasında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2005-2009 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2009-2014 yılları arasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmış ve 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Rütbesine Terfi ederek, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görev yaptı.
Armağan Adnan Erdoğan 20/01/2015 tarihli Müşterek Kararname ile Edirne İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilerek, 23/01/2015 tarihi itibariyle göreve başladı.
Son olarak Bolu'da görev yapan Armağan Adnan Erdoğan 7 Temmuz 2021 tarihinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.