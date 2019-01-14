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Arkas Spor'un konuğu Sir Colussi Sicoma

- Basın sözcüsü Uğur Özden:- "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz"

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:37
Arkas Spor'un konuğu Sir Colussi Sicoma


İZMİR (AA) - Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma maçında taraftarlardan destek beklediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın Avrupa'nın en iyi takımlarından Sir Colussi Sicoma ile karşılaşacaklarını belirtti.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Özden, "İtalyan rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Sir Colussi Sicoma arasında yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada, Sırbistan'dan Goran Gradinski ile Macaristan'dan Tibor Halasz hakem olarak görev yapacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:37
  1. Arkas Spor
  2. Uğur Özden
  3. Voleybol

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