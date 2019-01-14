Arkas Spor, Avrupa'da 100. maçına çıkacak

Türk voleybolunda Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkati çeken Arkas Spor, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın İtalya'dan Sir Colussi Sicoma'yı konuk edeceği müsabakayla Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

Bu sezon üst üste 14. kez Avrupa'da mücadele eden Arkas Spor, 2009'da Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi oldu. Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'nde de 2012'de dörtlü finale çıkarak, yine bunu başaran ilk erkek Türk takımı olma unvanını kazanmıştı.

İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları geçmişinde Şampiyonlar Ligi'nde 8, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer aldı.

Yarın Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'yı konuk edecek Arkas Spor, Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

Arkas Spor, Avrupa'da şimdiye kadar çıktığı 99 maçta 53 galibiyet ve 46 yenilgi aldı.

- Son 11 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Arkas Spor, 2016-2017'de C Grubu'ndan çıkmasına rağmen 12'li play-off turunda Rus ekibi Dinamo Moskova engelini geçememişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sir Colussi Sicoma'nın yanı sıra Fransa'dan Tours VB ve Rusya'dan Dinamo ile mücadele eden Arkas Spor, ilk 2 maçını kaybetti.

Mavi-beyazlı ekip, Avrupa'da 14 Şubat 2017'de C Grubu'nda konuk ettiği Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i 3-2 yendiği karşılaşmadan sonra çıktığı son 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- Avrupa kupaları

Arkas Spor'un Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: