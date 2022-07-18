Arkalarına bakmadan gidiyorlar! Starbucks bavulunu topladı

Kahve zinciri Starbucks, pandemi ve enerji krizi nedeniyle İngiltere'deki faaliyetini sonlandırmayı planlıyor.

BBC’nin haberine göre şirket, ülkeden çekilmesinin gerekçesini 'yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleriyle' açıkladı.

Haberde, 1000'den fazla kahve dükkanı ve 4 bin çalışanı olan Starbucks, danışmanlık şirketi Houlihan Lokey'den olası bir satın alım için alternatifleri değerlendirmede yardımcı olmasını talep etti.

Starbucks'ın İngiltere'yi gözden çıkarmasının ana gerekçelerinden birinin Pret A Manger, Tim Hortons ve Costa gibi bir dizi rakiple artan rekabet olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de toplamda 25 binden fazla kahve dükkanı bulunuyor.