Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2 kadına gözaltı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde eve çağırdıkları arkadaşları Y.E.’yi (17) elektrik süpürgesinin demiriyle darbedip telefonunu çalan E.Y. (25) ve R.M. (25), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Körfez Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E. eğlenmek için 1,5 ay önce tanıştığı arkadaşı E.Y. ve R.M.’nin evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Y.E. ile E.Y. ve R.M. adlı kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.Y. ile R.M. elektrik süpürgesinin demiri ve yumrukla, Y.E.’yi darbetti. Telefonu da gasbedilen Y.E., evden kovuldu. Y.E., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.Y. ve R.M.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Bu arada, E.Y.’nin 4, Y.E.’nin ise 7 suç kaydının olduğu bildirildi.