0553 313 94 23

Arkadan çarptığı otomobil takla atarak su kanalına düştü: 7 yaralı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan otomobilin takla atarak su kanalına uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 23:44
Arkadan çarptığı otomobil takla atarak su kanalına düştü: 7 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde otomobil seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak su kanalına düşerken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ankara yolu üzerine çıkan sürücü Buğra Can Ergüven yönetimindeki 78 SM 064 plakalı otomobile, aynı istikamete giden Şaban Balaban yönetimindeki 16 KHT 33 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Ergüven'in otomobil bariyerleri aşıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Buğra Can Ergüven ile otomobilde bulunan Neriman Ergüven, Belemir Ergüven, Fundagül Ergüven ve diğer otomobildeki Nurşen Balaban, Zuhal Balaban ve Gülüzar Balaban yaralandı. 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:44
  1. Ankara
  2. Bursa
  3. Kestel
  4. Trafik kazası
  5. Arkadan çarptığı otomobil takla atarak su kanalına düştü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı
    1. Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast..
    2. Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    3. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Katalonya bağımsızlık talebini 2019'da..
    5. Juventus'un yıldızı adım adım..
    6. Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor
    7. Bu kabilenin bilgi birikimi bilim..
    8. SGK'dan yüz binlerce emekli vatandaşa..
    9. Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye..
    10. Vladimir Putin Kızıl Meydan’da buz..
    11. Yemen hükümetinden Husilere "Hudeyde..
    12. Çıldır Gölü buz tuttu
    13. Avrupa Birliği fena karıştı! Üye..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018
    15. Bir yaşındaki çocuk karbonmonoksit..
    16. Fransa skandal firar! Ülkenin en büyük..
    17. Bitlis'in bazı ilçelerinde okullar..
    18. Kuşadası'nda kumar operasyonu! 7 kişi..
    19. Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle..
    20. İşgal zindanlarında gözünü kaybetti!
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim