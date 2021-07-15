Arjen Robben kimdir? Arjen Robben kaç yaşında? Arjen Robben hangi takımlarda oynadı?

Arjen Robben kimdir?Arjen Robben, futbol kariyerine doğduğu yer olan Groningen şehrinin FC Groningen kulübünde başlar. Ligde ilk maçına FC Twente maçında Leonardo dos Santos Silva'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır. Robben 2000-01 İlk sezonunda 18 maça çıkıp 2 gol atar ve takımında yılın futbolcusu seçilir. İkinci sezonunu daha iyi geçiren robben 28 maça çıkıp 6 gol atar ve sezon sonunda 3.9 milyon € karşılığında PSV takımına transfer olur.

Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı. Bayern Münih'in sözleşmesini yenilememesi üzerine iki yıl önce de futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız, daha sonra ülkesinin Groningen takımında yeşil sahalara dönmüştü.

Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 614 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arjen Robben başarıları

PSV Eindhoven

Eredivisie: 2002-03

Johan Cruijff Schaal: 2002-03, 2003-04

Chelsea

Premier League: 2004-05, 2005-06

FA Cup: 2006-07

EFL Cup: 2004-05, 2006-07

FA Community Shield: 2005

Real Madrid

La Liga: 2007-08

Supercopa de España: 2008

Bayern Münih

Bundesliga: 2009-10 2012-13, 2013-2014, 2014-15, 2015-16

DFB-Pokal: 2009-10, 2012-13, 2013-14

DFL-Supercup: 2010, 2012

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2012-13

UEFA Süper Kupası: 2013

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2013

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2009-10, 2011-12

Hollanda

FIFA Dünya Kupası ikinciliği: 2010