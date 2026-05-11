Arjantin'den 2026 hamlesi: Dünya Kupası için geniş kadro FIFA'ya gönderildi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda unvanını korumak isteyen Arjantin'de dev turnuva öncesi beklenen duyuru yapıldı. Arjantin Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Lionel Scaloni'nin belirlediği 55 kişilik geniş aday kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Kadroda Lionel Messi, Emiliano Martinez ve Rodrigo De Paul gibi kilit isimler yerini korurken, Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'nın dışarıda kalması futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Scaloni'nin gençleştirme operasyonu kapsamında Mastantuono ve Echeverri gibi yeni jenerasyon yıldızlara da şans verdiği görüldü.

Arjantin Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan 55 kişilik geniş kadroyu duyurdu.

Arjantin Futbol Federasyonu, "Teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin Milli Takımı teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası için resmi ön kadro listesini FIFA'ya resmen gönderdi." ifadelerini kullandı.

Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.

Arjantin'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Emiliano Martinez - Aston Villa

Geronimo Rulli - Olimpik Marsilya

Juan Musso - Atletico Madrid

Walter Benitez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltran - River Plate

Agustin Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atletico Madrid

Nicolas Capaldo - Hamburg

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi- Bournemouth

Lisandro Martinez - Manchester United

Nicolas Otamendi - Benfica

German Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olimpik Marsilya

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olimpik Marsilya

Marcos Acuna - River Plate

Nicolas Tagliafico - Olimpik Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Maximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodriguez - Valencia

Anibal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernandez - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernandez - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovanı Lo Celso - Real Betis Balompie

Nicolas Dominguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentin Barco - Racing Club De Strasbourg

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolas Paz - Calcium Like 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atletico Madrid

Tomas Aranda - Boca Juniors

Nicolas Gonzalez - Atletico Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Sımeone - Atletico Madrid

Matias Soule - Roma

Claudio Echeverri - Girona Football Club

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martinez - Inter

Jose Manuel Lopez - Palmeiras

Julian Alvarez - Atletico Madrid

Mateo Pellegrino – Parma

