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Arjantin'de şok! Milli takıma veda etti

Hebei China Fortune takımında forma giyen Arjantin Milli Takımı'nın 34 yaşındaki futbolcusu Javier Mascherano, Fransa mağlubiyetinden sonra milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:49
Arjantin'de şok! Milli takıma veda etti

Arjantin'in tecrübeli oyuncularından Javier Mascherano, Dünya Kupası'na veda ettikleri Fransa maçından sonra milli takıma veda ettiğini açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtirken 2-1 öne geçtikten sonra çeyrek finale çıkacağımızı düşünüyorduk ancak sonrasında art arda goller yedik ve turu kaybettik diye konuştu.

"BENİM İÇİN ZOR BİR VEDA OLUYOR"

Mascherano, "Turnuvaya gelirken bu turnuvanın son turnuvam olacağını söylemiştim. Benim için zor bir veda oluyor" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, maç sonunda yaptığı röportajda gözyaşlarını tutmakta zorluk çekti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 17:49
  1. Javier Mascherano
  2. Arjantin Milli Takımı
  3. Rusya
  4. 2018 Dünya Kupası

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