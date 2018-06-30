Arjantin fena dağıldı... 7 gollü çılgın maç!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve Arjantin, Kazan'da karşı karşıya geldi. Fransa, Kylian Mbappe'nin müthiş performans sergilediği maçta Arjantin'i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arjantin ise son 16 turunda kupaya veda etti.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada penaltıdan Griezmann, 57. dakikada Pavard, 64 ve 68. dakikalarda da Mbappe kaydetti. Arjantin'in golleri ise 41. dakikada Angel Di Maria, 48. dakikada Mercado, ve 90. dakikada Aguero'dan geldi.

Fransa çeyrek finalde, Uruguay-Portekiz maçının galibiyle eşleşecek.

MBAPPE 19 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Mbappe, Dünya Kupası'nda 19 yaşında 2 gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti.

FRANSA 4-3 ARJANTİN

Stat: Kazan Arena

Hakemler: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe (Dk. 89 Thauvin), Griezmann (Dk. 83 Fekir), Matuidi (Dk. 75 Tolisso), Giroud

Arjantin: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo (Dk. 46 Fazio), Tagliafico, Perez (Dk. 66 Agüero), Mascherano, Banega, Pavon (Dk. 75 Meza), Di Maria, Messi

Goller: Dk. 13 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 57 Pavard, Dk. 64 ve 68 Mbappe (Fransa), Dk. 41 Di Maria, Dk. 48 Mercado, Dk. 90+3 Agüero (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 11 Rojo, Dk. 19 Tagliafico, Dk. 43 Mascherano, Dk. 50 Banega, Dk. 90+3 Otamendi (Arjantin), Dk. 72 Matuidi, Dk. 73 Pavard, Dk. 90+3 Giroud (Fransa)