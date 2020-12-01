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Aktüel Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Joe Biden ile görüştü
Aktüel

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Joe Biden ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 03:41:13 -
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Joe Biden ile görüştü

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile görüştü.

Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Biden ile yaptığı telefon görüşmesini "mükemmel" olarak niteledi.

Yaptığı paylaşımda Fernandez, Biden'in seçimi kazanmasına ilişkin, "Onun zaferi, ABD'nin Latin Amerika ile yeniden bir araya gelmesi için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Eminim birlikte birçok şey yapacağız." ifadelerine yer verdi.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut Başkan Donald Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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