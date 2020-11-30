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Aktüel Arizona'daki seçim sonuçları Biden lehine tescil edildi
Aktüel

Arizona'daki seçim sonuçları Biden lehine tescil edildi

Demokrat Joe Biden, 3,4 milyon oyun kullanıldığı eyalette10 bin 457 oy ve yüzde 0.3'lük küçük bir farkla Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:15:54 -
Arizona'daki seçim sonuçları Biden lehine tescil edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kritik eyaletlerden Arizona'daki resmi sonuçlar, Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi.

ABD'de tartışmalı geçen başkanlık seçim sonuçlarının resmi sonuçlarına ilişkin eyaletlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

3 Kasım'daki seçimlerde az farkla Biden'ın kazandığı belirtilen Arizona'da Eyalet Sekreteri Katie Hobbs ile Vali Doug Ducey, seçim sonuçlarını resmi olarak tescil etti.

Buna göre Biden, 3,4 milyon oyun kullanıldığı eyalette sadece 10 bin 457 oy ve yüzde 0.3'lük farkla Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, 1996'dan bu yana Arizona'yı kazanan 2. Demokrat başkan adayı olarak kayıtlara geçti.

Eyalette özellikle son yıllarda yaşanan demografik değişim trendinin bu seçimde Biden lehine işlediği ve özellikle kentli nüfusun Trump'tan Biden'a doğru kaydığı şeklindeki yorumlar öne çıktı.

ABD'de tüm eyaletlerdeki seçim sonuçlarının 8 Aralık'a kadar tescil edilmesi ve belirlenen toplam 538 delegenin 14 Aralık'ta başkent Washington DC'de oylarını kullanması bekleniyor.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut Başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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