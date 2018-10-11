Arılar kanser teşhis edecek



Böcek araştırmalarında uzmanlaşan firma, arıların koku konusunda çok duyarlı olduklarından bunun mümkün olacağını söyledi. Bunun üzerine Portekizli tasarımcı Susana Soares bu iş için kullanabilecek cam bir yuvarlak hazne dizayn ederek firmaya sundu. Arılar ise eğitim esnasında böceklere kokuyu aldırarak şeker vererek ödüllendirilmekte. Arılar eğer kanserli hastanın nefesini koklarlar ise cam haznedeki küçük bölmeye geçerek gözlemcilerin durumu anlamasını sağlamaktalar. Ayrıca bu yöntem ile tüberküloz, akciğer kanseri, deri kanseri, diyabet gibi hastalıkların da tespit edilebileceği düşünülmekte.

Kansere karşı bal

Ayrıca bal ve diğer arı ürünlerinin kanseri tedavi edici antioksidan özelliklerinin diğer ürünlere göre oldukça yüksek oranda olduğu belirtilmekte.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, arı ürünlerinin antioksidan özelliklerinin oldukça fazla oranda olduğunu söylüyor.Sarımsağı salla soy Ellerinizi kokutmanıza hiç gerek yok. Sarımsağı soymak için yapacağınız şey çok basit. Orta boy bir kavanoz alın. Bir kuru sarımsağın tepesine şöyle bir vurun. Sonra kavanoza koyun. Ağzını kapattığınız kavanozu sertçe sallamaya başlayın. Sonucu kavanozu boşalttığınızda görecek, şaşıracaksınız..