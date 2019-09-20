Arı zehri alternatif gelir kapısı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, arı zehrinin yapılan çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmeliklerle arıcıların alternatif bir gelir kapısı olacağını belirtti.

Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı zehri konusunda DAGEM olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye'de bu konuda ilk defa bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Arı zehrinin son yıllarda ülkede önemsendiğinin ve gündemi etkileyen bir konu haline geldiğinin altını çizen Kekeçoğlu, "Çünkü artık Türkiye'de arıcılar, alternatif ekonomik gelir getirici üretime doğru eğilim gösterdi. Arının sadece balı yok, poleni var, propolisi var, arı ekmeği var, apilarnil var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor ki arıcı istediği geliri, istediği hazzı alabilsin. Mesela bu sezon çok kötü gitti. Karadeniz'de değil sadece birçok bölgemiz de yöremizde de kötü gitti. Dolayısıyla istediği miktar da bal alınamadı. Arı zehri gibi alternatif bir üretim de gerçekten istediğimiz boyuta ulaşırsak bu sefer arıcının gücü büyüyecek." diye konuştu.

Arı zehri konusunda şu anda Türkiye'de, geliştirilmiş ve tam manasıyla oturmuş bir metot veya buna bağlı yönetmelik ve en önemlisi pazar olmadığına değinen Kekeçeoğlu, şöyle konuştu:

"Pazarı olmayan bir şeyi üretsek ne yapacağız. Harcanan emek de boşa gider. Bu konuda birçok sorun var. Mesela hangi cihazla üretim daha kaliteli olur. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığında yasalar, yönetmelikler var mı? Hangi yönergeyle üretilecek. Bunların konuşulması gerekli. Bu konuda tüm paydaşları bir araya getirip bir çalıştay düzenlemek istedik. Çalıştayda Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz olacak çünkü arı zehri aslında çok ilginç hem Sağlık Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı ilgilendiren tarafı var. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu ile akademisyenler olacak. Çalıştayda hem arıcı konuşacak hem özel sektör konuşacak."

"Arıcılarımız alternatif ürün konusunda bilgilenecek"

Arı zehrinin üreticiler açısından yeni bir gelir kapısı olacağını savunan Kekeçoğlu, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir çalıştay olacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin her bir tarafından katılım var. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da katılım oldu, talep geldi ve kabul ettik. Burada arı zehrinin kovandan hangi cihazla alınacağı, nasıl üretim sağlanacağı ve pazar konuşulacak. Bunları masaya yatıracağız. Bu çalıştay sonucunda oluşturacağız. Arı zehri yapılan çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmelikler ile arıcıların alternatif bir gelir kapısı olacak."