Arı sokması sonrası 10 gündür tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’da arazide arı sokmasının ardından rahatsızlanan Tuncay Ayberk, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan’da arı sokması sonrası sağlık durumu ağırlaşan Tuncay Ayberk’ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide arı sokmasının ardından sağlık durumu ağırlaşan Ayberk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'ten acı haber geldi.
Güvercinlere olan ilgisiyle çevresinde tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.