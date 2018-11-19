Arı olmasın 4 yıl sonra açlıktan insanlık kırılır

Bal toplamak için ömründe 800 kilometre uçar ve bunu sadece bir çay kaşığının sadece on ikide biri kadar bal için yapar.

Bebeklik falan bilmez yumurtadan yetişkin olarak çıkar ve hemen bal için didinmeye başlar.

500 gram bal için 900 arının 1 gün çalışması gerekir. 450 gr bal, arıların 10 milyon çiçek dolaşmasıyla birikir.

Arı kolonisinde ortalama 50 bin arı bulunur. İlkbahar ve yaz aylarında bir koloninin arıları 7.5 milyon defa çiçeklere sefere çıkar. Bu 20 milyon kilometrelik uçuş demektir. Böylelikle 26 defa Dünya ile Ay arasında gidip gelmiş olurlar. Ve kovana 30 kg polen ve 600 kg nektar taşırlar.

Arılar çiçeklerden topladıkları nektarla bal yapmakla kalmaz, aynı zamanda nitelikli tozlaşma gerçekleştirerek bitkilerin döllenmesi ile yeryüzündeki hayatî devamlılığı sağlar..

NASIL YANİ?

Arılar nektar toplamak için çiçek çiçek dolaşırken, onları dölleyecek meyve tozlaşmasını da sağlarlar. Bir çiçekten diğerine polenin izini sürerler. Böylelikle bitkiler döllenir, mahsuller çeşitlenir, renklenir, bollaşır ve gelişir.

Yani arı hayat sigortası olarak yaratılmış dersek, abartmış olmayız.

Dişi işçi arılar nektar, polen ve su tedariki arayışı içinde yuvadan 3.5 km kadar uzağa dahi seyahat etmektedirler. Bu, her koloninin çevresinde 4.000 hektarlık alan taramasından daha da fazlası demektir.

Bir arı günde 1.500 kadar çiçeği ziyaret eder ve kendi ağırlığının yarısı kadar nektar toplayarak midesini veya “bal kesesini” doldurur.

ARIBEYİNİN KOKUSU

Arılar kendi kovanını arıbeyinin eşsiz feromonal kokusu sayesinde tanır. Her arı kendisiyle beraber bu kokudan bir parça taşır. Göreve gider. Döndüğünde bu koku girişteki korumalar için bir güvenlik parolası gibidir.

Kokusu uymayan o kovana giremez!

ÇİÇEĞE ÖZEN GÖSTERİR

Arılar her nektar toplama gezisine çıktıklarında özellikle tek bir çeşit çiçeğe odaklanırlar. Bu yüzden eğer bir toplama gezisi karahindiba, lale veya elma üzerinden başlarsa, aynı şekilde de bitecektir. Sıradaki çiçeğin yolunda, eklemlerine yerleştirilmiş tımarlayıcı eklentileri kullanıp vücudunu fırçalayarak, havada uçan en arka bacaklarını birbirine kazıyarak, toplanmış poleni düzgün, küçük topların içine fırçalayıp iter. Bu sırada önceki çiçekten üzerine bulaşmış erkek polen tanecikleri dişi çiçeğe düşer ve bitki döllenmesi sağlanır.

ÇİÇEK DE AYNEN ÖYLE..

Bunun karşılığında çiçekler ne yapar dersiniz? Çiçekler, daha lezzetli nektarlar, daha parlak renkler, kokular daha geniş iniş alanları ve daha ayrıntılı, zamanlı ve çekici polen sunumları üreterek, birbirleriyle yarışırlar. Arıların ve bitki örtüsünün birbirlerine böyle bilinçli ve belirlenmiş davranışları evrimcileri susturmakta, “evrim mükemmelin peşinde” gibi gülünç gerekçeye itmektedir.

Yeryüzündeki bütün çiçekli bitkilerin yüzde 80’i böcekler tarafından tozlanır ve bunların da yüzde 85’i balarılarının listesinde yer alır. Bu da yaklaşık 170.000 bitki türüne tekabül eder. Einstein, “Arılar yok edilirse 4 yıl sonra açlık başlar” derken bu gerçeğe işaret etmiştir.