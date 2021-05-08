Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

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Arefe günü ne zaman?

Ramazan ayı Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.