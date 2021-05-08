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Yaşam Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?
Yaşam

Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

Mübarek Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala orucunu tutan müslüman vatandaşlar arefe günü için geri sayıma başladı. İnananlar hakkıyla geçirilen Ramazan ayının ardından hediye olarak verilen bayrama ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Peki, Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:05:00 -
Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

2021 yılı Ramazan Bayramı hakkında bilgiler araştırılıyor. Birçok insan Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün? 2021 Ramazan bayramı arefesi hangi gün? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

Arefe günü ne zaman?

Ramazan ayı Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

 

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