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Aktüel Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Aktüel

Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:50:39 -
Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Öncül köyünde yaşayan vatandaşlar, kırsal alanda yaralı bir kızıl şahin buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerine teslim edilen kızıl şahin, Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kontrolde, sağ kanadında yara olduğu belirlenen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal ortamına geri bırakılacağı belirtildi.

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