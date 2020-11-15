Ardahan'da üşüyen inşaat işçileri ateş yakarak ısındı

ARDAHAN (AA) - Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da inşaatlarda çalışan işçiler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde inşaatta çalışan işçiler, havaların soğuması nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir yandan işini yapmaya çalışan işçiler, bir yandan da yaktıkları ateşin etrafında ısındı.

İnşaat ustası Menderes Boztoprak, son günlerde havaların soğuduğunu belirterek "Biz de böyle bir çareye başvurduk. Sonuçta işimizi yapmak zorundayız. Bir yandan çalışıyoruz, üşüdüğümüzde de ateşin yanında ısınıyoruz. Bu durum bizi bir süre rahatlatıyor." dedi.