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Aktüel Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi
Aktüel

Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:11:41 -
Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Jandarma ekipleri, son 15 günde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 20 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 15 günde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Sitelerden 7'sinin müstehcen içerikli, 13'ünün de yasa dışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimleri engellendi.

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