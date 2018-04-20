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Ardahan’da çiftçiyi kuraklık tedirginliği sardı

Ardahan’da baharın gelmesine rağmen yağışların olmaması çiftçileri endişelendiriyor.

20 Nisan 2018 Cuma 09:32
Ardahan’da çiftçiyi kuraklık tedirginliği sardı

Kış mevsiminde yeterli derecede kar yağışının yaşanmadığını, yağmurun da gerekenden az yağdığını söyleyen Ardahan'daki hayvan besicileri, bu durumun kendilerinde kuraklık endişesi oluşturduğunu söyledi. 

Bu yıl yaşanan yağış azlığından dolayı meralarda ot yeşermeyeceği endişesini taşıyan büyük ve küçükbaş hayvan besicileri çaresiz durumda. İlkbaharda yeterli yağış düşmemesinden dolayı bölgede yüz binlerce hektarlık mera alanları kururken, yem alma güçleri olmayan hayvan yetiştiricileri, yüksek dağlarda yer kiralayamadıkları takdirde hayvanların telef olacağını ifade ettiler.
 
Besiciler, "Bahar aylarına girmemize rağmen samanın tonu 700 liraya satılmakta. Bir çuval yem ise 70 lira ve biz bu rakamlarla bu hayvanlarımızı nasıl besleyeceğiz. Bu yıl kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ot diye bir şey yok ve başka bir dağ almamız lazım. Ama bütçemiz yetmiyor? Bu nedenle hayvanlarımız bu kurak alanlarda perişan oluyor. İthal etin de girmesiyle çiftçinin emeği boşa gidiyor." şeklinde konuştular. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:32
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