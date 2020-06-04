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Spor

Ardahan buz pateni pistine kavuşuyor

Ardahan’da Gençlik ve Spor Bakanlığının katkı ve destekleriyle Halilefendi Mahallesinde Gençler ve Çocuklar için Buz Pateni Tesisi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:56:20 -
Ardahan buz pateni pistine kavuşuyor

Ardahan’da Gençlik ve Spor Bakanlığının katkı ve destekleriyle Halilefendi Mahallesinde Gençler ve Çocuklar için Buz Pateni Tesisi yapılacak. Protokolü imzalanan tesis içerisinde kafeterya, bekleme odaları ve giyinme kabinleri yer alacak.


Konuyla ilgili olarak Vali Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla bilgilendirerek, Ardahan Halkı, Gençler ve Çocuklar adına teşekkürlerini arz etti. Vali Masatlı ayrıca tesisin Ardahan’a kazandırılması için destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilatına da teşekkür etti.

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