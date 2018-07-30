Arda ve Adebayor'un sakatlığı sürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.



Turuncu-Lacivertli ekipte, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.



Başakşehir, TSİ 19.30’da VfB Stuttgart ile yapacağı maçla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

