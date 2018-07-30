Arda ve Adebayor'un sakatlığı sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarınının ikinci etabını Avusturya'nın Salzburg kentinde sürdüren Başakşehir sabah antrenmanını gerçekleştirdi.30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:30
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Turuncu-Lacivertli ekipte, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Başakşehir, TSİ 19.30’da VfB Stuttgart ile yapacağı maçla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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