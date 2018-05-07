Arda Turan'a Survivor önerisi!

Beyaz Tv'nin spor programı Beyaz Futbol yeni bölüm ile ekranlara geldi.



Başakşehir Sivasspor maçında yıldız oyuncu Arda Turan'ın hakemlere karşı göstermiş olduğu tavır masaya yatırıldı. Konu hakkında söz alan usta yorumcu Gökmen Özdenak,''Arda Turan miadını doldurdu arkadaşı, abisi Acun Ilıcalı ile Eylül ayı başında Survivor'a gidebilir.'' diye konuştu.



Sinan Engin, Özdenak'ın sözlerine, ''Arda daha 31 yaşında, oynayacağı çok seneler var'' diyerek cevap verdi.

Kaynak: Beyaz Gazete