Arda Turan'a Survivor önerisi!
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın Sivasspor maçında ki hakeme yaptığı hareket spor yorumcularından tepki almaya devam ediyor. Spor yorumcusu Gökmen Özdenak, Arda Turan'ın kariyerini noktalayıp Survivor'a katılması gerektiğini söyledi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:56
Beyaz Tv'nin spor programı Beyaz Futbol yeni bölüm ile ekranlara geldi.
Başakşehir Sivasspor maçında yıldız oyuncu Arda Turan'ın hakemlere karşı göstermiş olduğu tavır masaya yatırıldı. Konu hakkında söz alan usta yorumcu Gökmen Özdenak,''Arda Turan miadını doldurdu arkadaşı, abisi Acun Ilıcalı ile Eylül ayı başında Survivor'a gidebilir.'' diye konuştu.
Sinan Engin, Özdenak'ın sözlerine, ''Arda daha 31 yaşında, oynayacağı çok seneler var'' diyerek cevap verdi.
Kaynak: Beyaz Gazete
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