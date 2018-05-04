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Arda Turan çılgına döndü!

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Başakşehir'de Arda Turan sonradan oyuna girdi ve bir pozisyonda çılgına döndü.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:23
Arda Turan çılgına döndü!

Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken Arda Turan ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakemi iterek kırmızı kart ile cezalandırıldı.



Arda Turan'ın bu hareketi sonrası en az 4 maç ceza alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:23
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