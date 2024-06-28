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Kültür - Sanat Arda Kural meslek değiştirdi!
Kültür - Sanat

Arda Kural meslek değiştirdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-28 20:19:00 -
Arda Kural meslek değiştirdi!

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak da bilinen ünlü oyuncu Arda Kural, zorlu günleri geride bırakarak Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Kural, meslek değiştirdiğini duyurarak sevenlerini şaşırttı. yazlaşmış oyunculuk sektörün zorluklarını kaldıramamış, psikolojik sıkıntılar yaşayarak zor günler geçirmişti.

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak da bilinen ünlü oyuncu Arda Kural, zorlu günleri geride bırakarak Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Kural, meslek değiştirdiğini duyurarak sevenlerini şaşırttı. yazlaşmış oyunculuk sektörün zorluklarını kaldıramamış, psikolojik sıkıntılar yaşayarak zor günler geçirmişti.

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak da bilinen ünlü oyuncu Arda Kural, zorlu günleri geride bırakarak Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Kural, meslek değiştirdiğini duyurarak sevenlerini şaşırttı.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan ve daha sonra da 2000'li yılların başında popüler gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında 'Emret Komutanım' ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla bilinen oyuncu, sektörün zorluklarını kaldıramamış, psikolojik sıkıntılar yaşayarak zor günler geçirmişti.

Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan Arda Kural, fazla kilolarından kurtulup saç ektirmişti. 42 yaşındaki oyuncu, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.
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YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Kural setlere geri dönmek istemediğini söyleyerek "Hayatıma yeniden başlamak zorundayım. Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi" dedi.

Ünlü isim, insanların kendisini 5 yıl sonra yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söyledi

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