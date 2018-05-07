Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arda için bomba ifadeler: Aklını kaçırmış!

Şampiyonluk yarışında Demir Grup Sivasspor karşısında ağır yara alan Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın hakeme yönelik davranışları dünya basınında da gündeme geldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:24
Arda için bomba ifadeler: Aklını kaçırmış!

Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve ağır ceza alması beklenen Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

 Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken,El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu. Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.

AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

AĞIR CEZA YOLDA

Futbol Federasyonu disiplin talimatının 44. maddesi, hakeme saldırıda bulunan futbolcuya 10 ila 15 ceza verilmesini öngörüyor.

Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor.

Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı eliyle şiddetli şekilde iten Arda’nın, kırmızı kart sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da küfür ve hakaretler ettiği de öğrenildi.

Arda’nın cezası perşembe günü açıklanacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:24
  1. Sivas
  2. İstanbul Başakşehir Haberleri
  3. İstanbul Başakşehir
  4. Arda Turan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
    1. Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp..
    2. Feci kaza! Çok sayıda ambulans sevk..
    3. Rusya'da yeni dönem! Görevine resmen..
    4. Bin Ladin operasyonunu anlattı! 3 adım..
    5. ABD yine bildiğini okudu, büyükelçilik..
    6. Maganda dehşeti devam ediyor! Ailenin..
    7. Erdoğan 'Haşhaşiler' demişti! FETÖ..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan..
    9. Ahmet Çakar'dan Akhisar açıklaması:..
    10. İstanbul'a bir sürücüsüz metro daha..
    11. 2 yıldır kulüpten para almıyor!
    12. Mehmetçik'i hain tuzaklardan kurtardılar
    13. Arda için bomba ifadeler: Aklını..
    14. Yanlışlıkla 7 bin dolar bahşiş bıraktı!
    15. Bu yorgancı koruma altında
    16. Erman Toroğlu: Fenerbahçe şampiyon..
    17. Türkiye yalanı yine tutmadı... ABD..
    18. Start verildi! AK Parti'de kritik..
    19. Vicdansızlık! Engelli kadına bunu da..
    20. Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu:..
    Kuveyt Türk
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!