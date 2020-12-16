Arçelik ile Hitachi 300 milyon dolarlık ortak şirket kuruyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi Global Life Solutions (GLS) ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, ortak kurulacak yeni şirkette Arçelik'in yüzde 60, Hitachi GLS'nin yüzde 40 payı bulunacak.

Arçelik'in global yetkinliği ile Hitachi GLS'nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak.

Ortaklık anlaşması, 16 Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd ve Hitachi GLS'nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi. 300 milyon dolar büyüklüğündeki işlem kapsamında; Hitachi GLS'nin 3 bin 800 çalışana sahip, Çin ve Tayland'da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021'nin ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek.

Arçelik ve Hitachi GLS'nin sürdürülebilirliği merkeze alan ortak vizyonlarını da aktaracakları yeni şirket, toplum ve çevre için değer üretmeye odaklı bir yaklaşımla da önemli bir rol üstlenecek.





- "Yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Arçelik'in bu önemli yatırımını, Koç Topluluğu'nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye ve Koç Holding için uzun vadeli değer yaratma hedefleri ve küresel vizyonları doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Çakıroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Koç Topluluğu iş yerlerinde 48 farklı dil konuşuluyor. Topluluğun, 64 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunuyor. Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik'in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak."





- "Büyüme stratejimize ivme kazandıracak"





Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise global büyüme stratejilerine ivme kazandıran çok önemli bir iş birliğine daha imza attıklarını bildirdi.

Yeni şirkette Arçelik'in global iş yapma birikimi ve deneyimini, Hitachi markasının gücü ile birleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ebiçlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koç Topluluğu'nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası ve 22 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli iş birliği ile Arçelik, Asya Pasifik bölgesinde büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran bir adım attı. Küresel büyüme yolculuğunu sürdüren Arçelik, bugün 150’ye yakın ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Ortaklık anlaşmasıyla bu yolculuk daha da etkileyici bir boyut kazanıyor."





- "Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacak"





Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu da anlaşmanın her iki şirketin global büyümesinde önemli bir adım olacağını vurguladı.

Bulgurlu, "Asya-Pasifik'teki dayanıklı tüketim pazarı, artan orta sınıf nüfusu ve hane halkı gelirleri, gelişen perakende kanalları ve yaşam tarzları nedeniyle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin de itici gücü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri bu girişimin Beko Yolu stratejilerinin ve dünyanın en iyi ev teknolojileri şirketlerinden biri olma yolculuklarının kilometre taşı olacağını aktaran Bulgurlu, "Bu ortaklıkla aynı zamanda, küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi, Hitachi GLS'nin köklü marka gücü ile birleştiriyoruz. Yeni şirketimizin Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacağına ve önümüzdeki dönemde ürün teknolojilerinde güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.





- "Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirket global satış ağımızı genişletecek"





Hitachi Ltd. Kıdemli Başkan Yardımcısı Keiji Kojima ise dayanıklı tüketim sektörünün önemli global oyuncularından biri olan Arçelik ile Japonya dışında faaliyet gösterecek bir şirket kurma konusunda anlaştıkları için heyecanlı olduklarını anlattı.

Kojima, yeni şirketle global satış ağlarını genişleterek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunacaklarını bildirdi.

Hitachi GLS Başkanı Jun Taniguchi de kurulacak yeni şirketi, satış ağı ve ürün yelpazesi anlamında birbirini tamamlayan uyumlu bir birliktelik olarak gördüğünü ifade etti.

Tuniguchi, "Dünya genelinde sürdürülebilir iş modeli ve doğanın korunmasına yönelik girişimleriyle ön plana çıkan Arçelik, hem sosyal hem de çevresel değer vurgusu yapan Hitachi GLS’le aynı ortak hedeflere odaklanan bir şirkettir. Bu açıdan, güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. Bu ittifak, Hitachi marka ürünlerinin ve yaşam çözümlerinin küresel satışlarını artırma yolunda önemli bir adımdır." değerlendirmelerinde bulundu.