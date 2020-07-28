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Gündem

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar: Hilafeti konuşmanın vakti değil

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, canlı yayında Ayasofya Camii, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hilafet ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:05:00 - 2020-07-28 19:12:06
Araştırmacı Yazar İsmail Nacar: Hilafeti konuşmanın vakti değil

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar yeniakit.com.tr canlı yayınına katıldı.

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in 'Hilafet gelmeli mi?', 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş neden hedefte?' ve gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Şimdi Hilafeti konuşmanın vakti değil" diyen Nacar, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul'da Müslümanların ilk camisi Ayasofya'dır.

Ben Afet İnan'ın öğrencisiydim. Biliyorsunuz onun manevi kızıdır.

Cumhuriyet döneminde yapılan yanlışları söylediğimde çoğuna da İnan bana katılmıştı. Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesi konusunda da "o günkü şartlarda öyle yapılmıştır, yüzde yüz doğru diyemem" demişti.

Mustafa Kemal orası camiyken müzeye çevirdi. Şimdi o camiye çevrildi teşekkür ederiz. Ama o yanlışa teşekkür edemeyiz. Teşekkür meselesi farklı bir olay. 

Diyelim ki; ezanın Türkçe okunması... Yanlıştır o. 

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