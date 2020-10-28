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Aktüel Araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
Aktüel

Araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:29:45 -
Araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili

ANKARA (AA) - Yeni yürütülen bir araştırma, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya’da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27’sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi.

Çalışmada, bu oranın Avrupa’da yüzde 19, Kuzey Amerika’da ise yüzde 17 olduğu bilgisine yer verildi.

- Havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmak

Araştırmacılar, Kovid-19'dan ölümler ve hava kirliliği arasında direkt bir "sebep-sonuç" ilişkisi olmadığına fakat daha az kirli havaya maruz kalınması durumunda ölümlerin bir kısmının engellenebileceğine işaret etti.

Mainz Üniversitesi Tıp Merkezinden Thomas Munzel, hava kirliliğine uzun süre maruz kalma ve Kovid-19'un yarattığı enfeksiyon bir araya geldiğinde özellikle kalp ve damarlar açısından olumsuz etkilere neden olduğunu vurguladı.

Araştırmada, havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmanın, virüsün neden olduğu ölümcül sonuçlara yol açan semptomları ağırlaştırdığı kaydedildi.

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