ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında yöneltilen bir soru milyonların merakını çekti. Peki, Aras Nehri nerede? Aras ile Kura nerede birleşir?

Aras Nehri nerede? Aras ile Kura nehri nerede buluşur?

SORU: Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği yerdeyseniz hangi ülkedesinizdir?

A) Azerbaycan

B) Gürcistan

C) Türkiye

D) İran

Sorunun doğru cevabı A şıkkı Azerbaycan.

Aras Nehri nerede doğuyor?

Aras Nehri; Bingöl Dağları’nın Erzurum il sınırları içinde kalan kuzey yamaçlarından doğar. Erzurum-Kars platosunun güneyindeki çöküntü alanlarında akarak Ermenistan sınırına ulaşır. Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-İran sınırının bir bölümü oluşturduktan sonra Azerbaycan'da Kura Nehri'ne dökülür.

Kura Nehri nerede doğar nereye dökülür?

Türkiye'de Ardahan Göle dolaylarından başlar ve Gürcistan'dan geçerek Azerbaycan'ın Sabirabad şehrinde Aras Nehri ile birleşir ve Neftçala Rayonu'nda Hazar Denizi'ne dökülür.