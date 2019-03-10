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Arapgir’de 3 bin fidan toprakla buluştu

Çanakkale savaşı kahramanı Cevat Çobanlı Paşa adına oluşturulan Hatıra Ormanı’na 3 bin fidan dikildi.

10 Mart 2019 Pazar 14:06
Arapgir’de 3 bin fidan toprakla buluştu

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu , Genç TEMA Topluluğu Arapgir Belediyesi’nin katkılarıyla ’Çanakkale savaşı kahramanı Cevat Çobanlı Paşa’ adına oluşturulan Hatıra Ormanı’na 3 bin fidan dikildi.

 

Toplam 150 öğrencinin katıldığı etkinlikte binlerce fidan Aziz şehitlerimizin ruhlarına armağan edildi . Törende bir konuşma yapan,Türk Dünyası Akraba Topluluğu Başkanı Sait Obuz ; "Şehrimizin önemli bir ismi olan Çanakkale Kahramanı , Sayın Cevat Çobanlı ve Aziz Şehitlerimiz adına böyle bir girişimde bulunmak istedik . Çünkü Cevat Çobanlı Paşanın ismine armağan ederek bu hatıra ormanını tanınmasını özellikle de şehrimiz de Cevat Çobanlı isminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik . Tabi bu konu da bir diğer önemli detay sayın Haluk Cömertoğlu’dur kendisi biz öğrenci topluluklarının daima yanında olmuştur ve olmaya devam ediyor . Bir çok konuda bu projenin mimarlarından birisi de kendisidir . Son olarak bu Organizasyonumuza sayın Cevat Çobanlı Paşanın torunları da iştirak ederek etkinliğe renk kattılar . Aynı zamanda Genç TEMA Topluluğu Başkanı Ezgi Yaşar hanımefendinin koordinatörlügü ile beraber organizasyon gerçekleşti . Bir diğer husus ise bu organizasyon aynı zaman da kısa bir filme dönüştürüldü . Akif Ozbildirici ve Süleyman Turan beyefendilerin yoğun çalışması ile bu güzel sonuç ortaya çıktı.dedi

 

İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu , Genç TEMA Topluluğu’na etkinlik için teşekkür eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, Cevat Çobanlı Paşa’nın Arapgirliler ve Türk Milleti için önemine değinerek bu tür etkinliklere her daim destek olacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:06
  1. Malatya
  2. Çanakkale
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