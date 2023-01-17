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Gündem Arapça yasak Rusça serbest!
Gündem

Arapça yasak Rusça serbest!

Her fırsatta mülteci düşmanlığı yapan, Suriyeli muhacirlere yönelik nefreti körükleyen ve Arapça tabelalar üzerinden kirli bir manipülasyona imza atan malum CHP zihniyeti ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:33:00 -
Arapça yasak Rusça serbest!

HABER MERKEZİ

Son sağlık ocaklarına asılan afişler üzerinden algı operasyonu yürüten CHP’ye bağlı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çoğunlukla Rusların yaşadığı bölgelere otobüs saatlerinin Rusça yazıldığı tabelalar astığı ortaya çıktı. Öte yandan; asılan tabelalarda CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in isminin de Kiril alfabesi ile yazıldığı görüldü. Arapça tabelalar üzerinden algı yürüten faşist zihniyetin Rus ve Ukraynalı mültecilere özel tabela asması malum zihniyetin çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

ADİL

BENCE İKİYÜZLÜ DEĞİLLER CHP LİLER ASIL İKİ YÜZLÜ OLANLAR MÜSLÜMAN DÜŞMANI CHP Yİ ÖĞLE DEĞİLMİŞ GİBİ ÇABA GÖSTERENLERDİR
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