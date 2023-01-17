Arapça yasak Rusça serbest!
Her fırsatta mülteci düşmanlığı yapan, Suriyeli muhacirlere yönelik nefreti körükleyen ve Arapça tabelalar üzerinden kirli bir manipülasyona imza atan malum CHP zihniyeti ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.
HABER MERKEZİ
Son sağlık ocaklarına asılan afişler üzerinden algı operasyonu yürüten CHP’ye bağlı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çoğunlukla Rusların yaşadığı bölgelere otobüs saatlerinin Rusça yazıldığı tabelalar astığı ortaya çıktı. Öte yandan; asılan tabelalarda CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in isminin de Kiril alfabesi ile yazıldığı görüldü. Arapça tabelalar üzerinden algı yürüten faşist zihniyetin Rus ve Ukraynalı mültecilere özel tabela asması malum zihniyetin çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi.