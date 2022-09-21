Arap ülkesinden tarihi adım! Türkiye'den 120 adet SİHA alacaklar

Bu ay içerisinde Baykar Teknoloji üretimi 20 adet Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) teslim edildiği açıklandı.

Reuters'ın iki Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye ile ilişkileri normalleştiren BAE, Baykar Teknoloji'den 20 adet Bayraktar TB2 satın aldı. BAE'nin önümüzdeki dönemde daha fazla insansız hava aracı alabileceğinden bahsediliyor.

BAE halihazırda Bayraktar TB2 SİHA'ları elde etmek için bir süredir Türkiye ile görüşmeler yürütüyordu.

Reuters'ın kaynağına göre, BAE ile yapılan görüşmeler sürecinde 20 adet SİHA'nın tesliminin süratle gerçekleşmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda SİHA'lar eylül ayının başında BAE'ye teslim edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Bayraktar TB2'yi envanterine katmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri Bayraktar TB2'yi envanterine katmak üzere

Başka bir üst düzey Türk yetkili de Türkiye'nin BAE'ye SİHA teslim ettiği haberini doğruladı ve BAE'nin daha fazlasını talep ettiğini söyledi.

Bu kapsamda gelecek dönemde BAE'ye toplamda 120 adet SİHA'nın teslimi gündemde.

Bölge uzmanlarına göre BAE, İran ve Tahran'ın desteklediği milislerin oluşturduğu "güvenlik tehditlerine" karşı Türkiye ile kurulan bağlardan istifade etmek istiyor.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin satıldığı ülke sayısının 24'e yükseldiğini söylemişti.

Üst düzey Türk yetkiliye göre, BAE'nin yanı sıra birçok ülkeden ve bölgeden de SİHA'lara büyük bir ilgi ve talep var. Halihazırda SİHA edinmiş olan ülkelerin ek taleplerde bulunduğunu kaydeden Türk yetkili, bu ülkelerin sonuçlardan gayet memnun olduğunu belirtti.

Yetkiliye göre, teknik açıdan tüm talepleri karşılamak mümkün gözükmüyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın da Türkiye'den SİHA almak ve bunların üretimi için Baykar'ın bir fabrika kurmasını istediği ifade ediliyor.

Reuters'a göre Baykar bu teklifi şu anda değerlendiriyor.

Kaynak: Mepa News