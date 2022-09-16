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Gündem Arap ülkesinden flaş karar! Savaş uçaklarını Türkiye'ye konuşlandıracaklar
Gündem

Arap ülkesinden flaş karar! Savaş uçaklarını Türkiye'ye konuşlandıracaklar

Katar savaş uçakları ve personelin Türkiye’de konuşlanmasına dair anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 14:44:00 -
Arap ülkesinden flaş karar! Savaş uçaklarını Türkiye'ye konuşlandıracaklar

Katar savaş uçakları ve personelin Türkiye’de konuşlanmasına dair anlaşma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Katar Hava Kuvvetleri’ne bağlı 36 jet ve 250 askeri personel, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Türkiye’deki askeri üslerde konuşlanabilecek.

Katar’ın uçaklarının eğitim uçuşu sırasında uçuş kolunda bir Türk hava aracı bulunacak.

Katar uçaklarındaki fotoğraf, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat ve sensörler, Türkiye izin vermediği sürece kapalı konumda tutulacak.

Askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri Türkiye’de yetkili makamların ön onayına bağlı olacak. Anlaşma 5 yıl boyunca yürürlükte olacak. (NTV)

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